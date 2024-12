Spazio, Nespoli: i privati necessari per la Space economy

Lione, 12 dic. (askanews) – “La conversione da un’attività spaziale puramente statale puramente governativa a una attività commerciale è sicuramente una cosa necessaria per mantenere questo tipo di opportunità e mantenerle in modo bilanciato, occorre che ci siano i privati che facciano le cose che i governi fanno fatica a fare, questo ci permette di continuare con l’esplorazione”. Lo ha detto l’ex astronauta italiano Paolo Nespoli da Lione dove per la Giornata nazionale dello spazio 2024 (che si celebra il 16 dicembre), partecipa a due conferenze organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Consolato Generale d’Italia a Lione.

“L’Italia storicamente è sempre stata abbastanza all’avanguardia nel settore spaziale ancora oggi continua a essere a questo livello sì, sicuramente secondo me c’è molto di più che si potrebbe fare, ma già stiamo facendo qualcosa di importante – ha detto – Dobbiamo sicuramente mantenerlo e andare avanti e dare la forza e coraggio, capacità i nostri giovani di esprimersi e di dargli opportunità per realizzare i sogni possibili che loro hanno”.