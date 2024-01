Spazio, Perego: con missione Ax-3 Italia protagonista New Space economy

Cape Canaveral, 19 gen. (askanews) – “Missione riuscita, un grande successo per l’Aeronautica, la Difesa e tutto il nostro Paese”. Così da Cape Canaveral, in Florida il Sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego di Cremnago ha commentato il lancio della missione Ax-3 della società aerospaziale statunitense Axiom Space con a bordo il colonnello dell’Aeronautica italiana Walter Villadei.

“Un altro tassello nella new space economy di cui l’Italia è protagonista, numerosi gli esperimenti a bordo di carattere scientifico, tecnologico, di comunicazione, grazie alle nostre aziende che hano partecipato a questa missione e al contributo che hanno dato”.

Immagini: Aeronautica Militare