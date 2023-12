Spazio, posticipato a non prima del 17 gennaio il lancio della missione AX-3

Houston, 21 dic. (askanews) – È stato posticipato a non prima del 17 gennaio 2024 il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) della missione commerciale AX-3, della compagnia privata americana Axiom Space che avrà a bordo anche l’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare.

Lo ha annunciato la stessa azienda con un post su X, specificando che il lanciò avverrà dalla rampa LC-39A del Kennedy Space Center della Nasa, a Cape Canaveral, in Florida (Usa).

Villadei sarà il pilota della capsula Crew Dragon di Space X il cui equipaggio è composto da 4 uomini, tutti di origini europee.

All’ufficiale dell’Aeronautica Militare la Difesa italiana ha affidato la missione “Voluntas”, prima missione spaziale per scopi commerciali e di difesa del nostro Paese, nell’ambito della quale, per 2 settimane, Villadei effettuerà sull’Iss diversi esperimenti scientifici, alcuni dei quali anche in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).