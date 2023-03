Spazio, quasi buono terzo lancio del primo razzo in 3D Terran-1

Roma, 23 mar. (askanews) – Quasi buona la terza. Nel terzo tentativo di lanciare Terran-1, il primo razzo stampato quasi interamente in 3D dalla start-up californiana Relativity Space, è decollato il 22 marzo da Cape Canaveral, in Florida, ma non è riuscito ad arrivare nello spazio, a causa di una non meglio precisata “anomalia” durante la separazione dal secondo stadio e la missione si è conclusa a circa 3 minuti dal lancio.

Il razzo – che misura 33,5 metri di altezza e poco più di 2 metri di diametro – ha comunque superato il MaxQ, nel gergo spaziale il punto di maggiore tensione aerodinamica. “Stiamo per scrivere una nuova pagina di storia – ha commentato in diretta un responsabile del programma di Relativity Space – Terran 1 ha appena superato Max Q. Abbiamo appena completato un passo importante nel provare al mondo che i razzi stampati in 3D sono strutturalmente praticabili”.