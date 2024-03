Spazio, rinviato al 23 marzo il lancio della navetta russa Soyuz Ms-25

Baikonur, 21 mar. (askanews) - Inedito rinvio di un lancio, a pochi secondi dalla partenza, per una navetta spaziale russa con equipaggio a bordo. Per la prima volta, infatti, il conto alla rovescia si è fermato qualche istante prima del decollo, dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, del...