Spazio, rinviato di 24 ore il lancio della missione Ax-3 con l'italiano Villadei

Cape Canaveral, 17 gen. (askanews) – È stato rinviato di 24 ore, a giovedì 18 gennaio 2024, il lancio della missione spaziale commerciale Ax-3 della compagnia privata americana Axiom Space con a bordo l’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare.

Così da Cape Canaveral il Colonnello Domenico Antonacci, dell’Ufficio generale per lo Spazio dell’Aeronautica Militare.

“Space X – ha detto – ha comunicato che ci sarà di un ritardo di circa ventiquattr’ore, il lancio è rimandato a domani alle 22.49, orario italiano, a causa di problemi tecnici, in realtà la necessità di vedere i dati del sistema. Abbiamo sentito il nostro collega, il Colonnello Walter Villadei che sta bene, lui così come i suoi colleghi ed è pronto per per il lancio di domani”.

Il rinvio del lancio si è reso necessario, ha spiegato Axiom Space in una nota, per consentire alle squadre di supporto di “completare verifiche pre-lancio e l’analisi dei dati, incluso il modulatore di energia del sistema di paracadute” che serve a rallentare la navetta durante l’ultima fase del rientro sulla Terra.

Il Colonnello Villadei, 50 anni ad aprile, è il pilota della navetta Crew Dragon “Freedom” di Space X; a lui la Difesa italiana ha affidato la missione “Voluntas”, prima missione spaziale commerciale per il nostro Paese. Per due settimane, l’astronauta italiano condurrà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale diversi esperimenti scientifici e test di nuove tecnologie anche per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dell’industria nazionale.

Immagini: Aeronautica Militare