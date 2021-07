Spazio, successo per Ariane 5: in orbita satelliti D2 ed Eutelsat

Kourou, 31 lug. (askanews) – Doppio successo per Arianespace che, con il lanciatore Ariane 5, partito venerdì 30 luglio dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, ha messo in orbita due satelliti di telecomunicazioni: lo Star one D2 dell’operatore brasiliano Embratel e l’Eutelsat Quantum, sviluppato con Airbus Defence and Space e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Si è trattato del sesto volo senza inconvenienti del 2021 per Arianespace.

Sono stati risolti, intanto, sulla Stazione spaziale internazinale, non senza attimi di comprensibile apprensione, i problemi causati dal travagliato attracco alla base orbitante del nuovo modulo russo Nauka, il più grande laboratorio spaziale mai lanciato da Mosca.

Circa 3 ore dopo l’attracco, infatti, i motori del modulo si erano incomprensibilmente accesi, causando un repentino mutamento d’assetto della Stazione spaziale internazionale, ruotata di circa 45 gradi.

In questi filmati, come riportato dal sito web astronautinews, si vede il rapido cambio d’assetto della base orbitante sull’orizzonet terrestre e la nuvola di detriti causati dalla combustione dei retrorazzi del modulo Zvezda, accesi in automatico dai computer per controbilanciare la perdita d’assetto dell’Iss.

Il tutto è durato circa mezz’ora, costantemente monitorato dai centri di controllo sulla Terra. L’equipaggio dell’Iss, addestrato a far fronte a situaizoni di questo tipo, ha risolto l’inconveniente e non è in pericolo anche se, nell’immediato, aveva ricevuto l’ordine di tenersi pronto anche a una possibile evacuazione d’emergenza se il problema non si fosse risolto.