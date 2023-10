Spazio, successo per il 23esimo lancio del razzo italiano Vega

Kourou, 9 ott. (askanews) – È stata un successo la partenza dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, del lanciatore europeo di costruzione italiana Vega che ha immesso correttamente in orbita, come payload principale, a un’altitudine di oltre 601 Km, due satelliti di osservazione ottica: il THEOS-2, per l’osservazione della Terra ad altissima risoluzione, fornito da Airbus Defence e Space per supportare le principali priorità di sviluppo del Regno di Thailandia e FORMOSAT-7R TRITON, satellite meteo e scientifico sperimentale, progettato e prodotto dalla Taiwan Space Agency.

A bordo, però, c’erano anche dieci piccoli cubesat per clienti istituzionali, tra cui la commissione Europea. che si sono separati un’ora, 43 minuti e 58 secondi dopo il decollo, segnando così la fine della missione VV23. L’ultima accensione dell’AVUM, lo stadio superiore, ha permesso di deorbitare il lanciatore.

“Congratulazioni al team Arianespace e ai loro partner, tra cui Avio, ESA e CNES, per questo positivo lancio Vega”, ha commentato Stéphane Israel, CEO di Arianespace, che ha voluto ringraziareanche i collaboratori, Airbus Defence and Space per la Thailandia, l’Agenzia Spaziale di Taiwan, e gli operatori sponsor dei cubesat, tra cui, appunto, la Commissione Europea”.

Si è trattato del 348 lancio complessivo per la famiglia di lanciatori Arianespace e il 21 volo di un razzo Vega lanciato da Arianespace.