Spazio, successo per Vega: in orbita satelliti francesi CERES

Kourou, 16 nov. (askanews) – Successo per la missione VV20 del razzo italiano Vega, costruito dalla Avio di Colleferro, alle porte di Roma; è stato lanciato da Arianespace dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese.

A bordo 3 satelliti di intelligence militare francesi del programma CERES (CapacitÉ de Renseignement Électromagnétique Spatiale.

Si tratta di satelliti progettati per captare segnali di intelligence (SIGINT) da aree inaccessibili ai sensori di superficie, escludendo le restrizioni sui sorvoli dello spazio

aereo e in tutte le condizioni meteorologiche.

Miglioreranno notevolmente la consapevolezza della situazione visiva per supportare la progettazione e l’esecuzione di operazioni militari.

Airbus Defence and Space è l’appaltatore principale per il segmento spaziale,ed è co-prime con Thales Defense Mission Systems, responsabile del payload e del segmento di terra. Inoltre, Thales Alenia Space agisce come subappaltatore di Airbus Defence and Space per la fornitura della piattaforma satellitare.