Spazio, sull'Iss i 4 astronauti "privati" della missione AX-2

Houston, 22 mag. (askanews) – La Stazione Spaziale Internazionale ha ora un equipaggio di 11 persone.

Sono arrivati, infatti, sulla base orbitante i 4 astronauti della missione Axiom 2, la seconda missione della storia composta da astronauti privati e organizzata dalla compagnia privata americana Axiom Space. Accompagnati dalla veterana Peggy Withson, già astonauta della Nasa e per 2 volte comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ora a capo della missione AX-2 sono arrivati in orbita per una missione di 10 giorni sull’Iss il pilota automobilistico americano John Shoffner, pilota della navetta Crew Dragon “Freedom” di Space X e gli astronauti della Saudi Space Commission, Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi.

Ai 3 neo astronauti, il comandante Withson ha consegnato le ali direttamente in orbita; a Rayyanah Barnawi – prima donna saudita e prima donna araba a orbitare intorno alla Terra – l’onore di essere il 600esimo astronauta ad essere andato nello Spazio. Con AlQarni e Barnawi sull’Iss c’è anche Sultan AlNeyadi, ed è la prima volta in assoluto che ci sono in orbita tre astronauti arabi allo stesso tempo. Il primo astronauta saudita (e arabo) a volare nello Spazio fu il sultano bin Salman Al Saud, sullo Space Shuttle Discovery nel 1985.

L’equipaggio della missione Ax-2 condurrà una ventina di esperimenti sceintifici sull’Iss, tra cui ricerche sulle cellule staminali, su nanomateriali basati sul DNA e contromisure contro il cancro. Inoltr, testeranno una skinsuit indossabile che simula la gravità terrestre per contrastare gli effetti negativi della microgravità.