Spazio, torna a Roma l'expo-forum New Space Economy

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - E' cominciato oggi l'expo-forum New Space Economy che fino al 3 dicembre porta alla Fiera di Roma i protagonisti della settore spazio di tutto il mondo per discutere i temi economici e di sviluppo connessi. Organizzato dalla Fondazione Amaldi, specializzata in tr...