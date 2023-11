Spazio, Urso: "Nei prossimi mesi collegato su mare, spazio e Ia"

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - "Lo spazio e il mare sono i due comparti su cui costruire il futuro industriale del nostro paese. In questa manovra economica abbiamo previsto di realizzare due collegati su space economy e sulla blue economy, l’economia del mare, che realizzeremo in maniera ...

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – "Lo spazio e il mare sono i due comparti su cui costruire il futuro industriale del nostro paese. In questa manovra economica abbiamo previsto di realizzare due collegati su space economy e sulla blue economy, l’economia del mare, che realizzeremo in maniera organica nei prossimi mesi per consentire alle nostre imprese attraverso la scienza e la tecnologia italiana di partecipare da protagonista e noi con loro alla conquista e alla colonizzazione dello spazio e degli oceani da cui oggi si possono ricavare le materie che servono anche al resto delle attività produttive". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso all'evento Space and Blue presso il Mimit.

"Faremo una normativa su spazio, mare e tecnologia di frontiera tra cui intelligenza artificiale che prenderà forma come collegato alla manovra economica", ha spiegato Urso, il quale ricorda la firma "con il collega Habeck e Le Maire di un documento trilaterale sullo spazio, con cui abbiamo Individuato una strada comune per quanto riguarda l'accesso allo spazio in Europa. Dobbiamo acquisite una autonomia di accesso nello spazio".

"L’Italia ha un ruolo da protagonista nello spazio", ha proseguito il ministro, "essendo una grande potenza spaziale, come ci è stato riconosciuto recentemente anche dai programmi dell’Agenzia spaziale europea, e ha un grande ruolo storico sul mare. Certamente questo può consentire al nostro paese di partecipare da protagonista a quelli che saranno i prossimi decenni dell’economia globale, appunto nello spazio e nel mare".