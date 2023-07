Spazio, Venezuela e Cina insieme per la futura Stazione Lunare

Caracas, 20 lug. (askanews) – Nuovo fronte Venezuelano-Cinese per l’esplorazione spaziale; l’ABAE, Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la CNSA, l’agenzia spaziale cinese per l’ingresso formale del Venezuela nell’International Lunar Research Station, il programma di esplorazione umana della Luna a guida cinese, in collaborazione con la Roscosms russa.

L’intesa è stata sottoscritta, in videoconferenza, da Gabriela Jimenez, vicepresidente e ministro della Scienza e della Tecnologia del Venezuela e Zhang Kejian, amministratore della Cnsa.

Per le future missioni lunari, l’ABAE ha fatto sapere che Caracas renderà disponibile la sua infrastruttura di terra di controllo satellitare, collaborerà alla progettazione della stazione lunare, oltre che alla cooperazione tecnica e operativa e alla gestione e scambio di dati.

Di recente la Cina ha dichiarato che sta negoziando accordi con più di 10 altri Paesi e organizzazioni, compreso il Pakistan.