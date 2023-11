Spazio, Walter Villadei partirà per la ISS il prossimo 10 gennaio

Roma, 23 nov. (askanews) – Il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, partirà per lo Spazio il 10 gennaio 2024 per la sua missione orbitale, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, nell’ambito della missione spaziale commerciale Ax-3 di Axiom Space.

Lo ha confermato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, parlando al termine della presentazione del Calendario 2024 della Forza Armata che, nel 2023, ha celebrato il proprio Centenario.

“Vi aspetto il 10 gennaio perché il Colonnello Villadei volerà sulla ISS – ha detto il Generale Goretti – come detto all’inizio, se deve essere un ‘volo verso il futuro’, abbiamo iniziato con Ali di Carta e finiamo nello Spazio perché è là dove noi dobbiamo essere e vogliamo essere”.

Sul palco con il Generale Goretti, anche il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del 5° Reparto Comunicazione dell’Aeronautica Militare con il Comandante uscente delle Frecce Tricolori, Tenente Colonnello Stefano Vit e il subentrante, Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore. Proprio la Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà protagonista di un’altra importante novità per il 2024: un tour negli Stati Uniti.

“Poiché quest’anno abbiamo deciso di stare in casa perché era giusto ringraziare prima gli italiani per quello che, di fatto, ci danno ogni giorno – ha aggiunto – probabilmente il prossimo anno faremo qualcos’altro di diverso perché, se no, non saremmo l’Aeronautica Militare, noi guardiamo al futuro e dobbiamo guardare qualcos’altro. Quindi, con il permesso dei cittadini italiani, il prossimo anno andremo negli Stati Uniti. Andremo in Canada, per rappresentare il meglio che è il nostro Paese: la Pattuglia Acrobatica, le industrie nazionali e il nostro modo di essere italiani, per rappresentare l’Italia ancora una volta, in maniera fiera, nel mondo. Quindi, vi annuncio che la prossima stagione della Pattuglia Acrobatica vedrà la pattuglia in Canada (faranno 100 anni anche loro) e negli Stati Uniti e, per l’occasione, ci saranno anche un sorvolo e un’esibizione a Los Angeles, in occasione dell’arrivo della Vespucci che sta facendo il giro del mondo”.