“Spazzatura”: Raz Degan rifiuta il GF Vip, ma la verità sembra essere un’altra

Raz Degan ha smentito via social la notizia della sua presunta partecipazione al GF Vip 6 ma la verità sulla vicenda sembra essere diversa dalla sua.

Raz Degan ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta partecipazione al GF Vip 6 ma, secondo indiscrezioni, la verità dietro la mancata risoluzione della trattativa sarebbe un’altra.

Raz Degan e il rifiuto al GF Vip 6

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti la presunta partecipazione di Raz Degan al Grande Fratello Vip 6. La questione è stata smentita dallo stesso attore, che via social ha scritto: “Fake news, quella casa è piena di spazzatura, neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare”. Secondo DavideMaggio.it però, una trattativa tra Degan e lo show ci sarebbe stata, ma dopo un travagliato tira e molla non sarebbe andata in porto.

Il motivo? Sembra che l’agenzia di Degan avrebbe chiesto un compenso decisamente troppo alto per far sì che l’attore prendesse parte al programma.

“La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella Casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio.

Anche perché ci piacerebbe sapere quali siano le grandi opere televisive di Degan tali da giustificare un cachet che a noi risulta risibile e quasi immorale”, si legge sul blog di Davide Maggio. Sarà vero? Al momento sulla questione Raz Degan non è intervenuto.

Raz Degan: i reality show

Nel 2017 Raz Degan è stato il vincitore dell’Isola dei Famosi, mentre nel 2018 ha preso parte al docu-reality Raz e the tribe.

Finora dunque l’attore non ha rifiutato gli ingaggi in alcuni famosi reality ma, a quanto pare, non avrebbe alcuna simpatia verso il Grande Fratello Vip. In futuro cambiera idea?

Raz Degan e Sandra Milo non saranno nel reality show

Oltre a Raz Degan nelle ultime ore anche Sandra Milo ha smentito la sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip 6, e sui social ha avuto un inaspettato botta e risposta con il conduttore Alessandro Cattelan (che aveva ironizzato sulla sua partecipazione al programma).