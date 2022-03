Speciale Finlandia, la storia di Olga: da Kharkiv a Helsinki

Helsinki, 25 mar. (askanews) – Olga è arrivata da Kharkiv, in Ucraina, e ora si trova ad Helsinki insieme alla mamma. Dopo otto giorni di viaggio, la donna è arrivata al centro della Chiesa evangelica della capitale finlandese per ricevere il cibo che viene distribuito ai profughi. “Vengo dalla città di Kharkiv in Ucraina. Il 23 febbraio – racconta ad askanews – da noi iniziata la guerra. Hanno cominciato a bombardare subito. Non abbiamo dormito per una settimana.

Gli elicotteri giravano sopra le nostre teste. Le finestre rotte. La città tutta distrutta. Siamo arrivati qua in otto giorni. Siamo venuti in Finlandia perché qui vive mia figlia. Sono arrivata qua con mia mamma”, dice Olga commossa nel raccontare quanto sta succedendo nella sua città e nel suo paese. A un mese esatto dall’inizio della guerra.