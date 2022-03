Speciale Finlandia, stop a treno da Russia: parla una passeggera

Helsinki, 25 mar. (askanews) – È una delle ultime passeggere russe che è riuscita a salire sul treno Allegro, il collegamento ferroviario San Pietroburgo-Helsinki, che da domenica sarà sospeso come conseguenza delle sanzioni. La Russia è sempre più isolata: dopo lo stop ai voli, ora anche i collegamenti ferroviari con la Finlandia, ultimo paese confinante con la Russia ad averne uno su rotaia: Allegro appunto. D’ora in poi solamente in auto e in autobus si potrà lasciare l’ex paese sovietico.

“Non so neppure che cosa dire – racconta questa passeggera russa ad askanews – non so come commentare. È orribile, è orribile. Io vivo in Portogallo. Sono andata a trovare i miei genitori, mio figlio studia a Londra. Volevo andarlo a prendere per le vacanze. È molto complicato. Io sono in viaggio da tre giorni. Sembra tutto impossibile, riunire tutta la famiglia..”.

“A bordo del treno tutto bene – racconta del suo viaggio con uno degli ultimi Allegro in viaggio – .

Il treno era abbastanza vuoto. Che strano. Nell’aria ovviamente regna la paura”. “Io non ho dormito. Sono da tre giorni in viaggio”, ha aggiunto la donna.

Le chiediamo se è stato difficile trovare i biglietti del treno. E lei risponde: “Sì. Benché non è la prima volta che prendo questo treno. È l’unica via (per entrare in Europa dalla Russia). Ora volo a Londra, da mio figlio. Spero che per lui ci sia la possibilità di finire gli studi. Spero che tutto questo non tocchi i nostri figli, ma non ne sono sicura”.

“Io ho amici in tutto il mondo – prosegue nel suo racconto -. In Ucraina, in mezzo mondo, e grazie a Dio ci sentiamo e siamo amici. Io penso che in questo momento sia in corso una guerra mediatica. Noi sentiamo un altro tipo di informazione dall’Europa. Io non so dove sia la verità. Certo la situazione è orribile, tutto il mondo prega. Si vorrebbe che tutto si interrompesse e si fermasse – conclude -. Non c’aspettavamo un tale futuro per i nostri figli. Non riesco a commentare oltre”.

Servizio di Cristina Giuliano, Serena Sartini, Alessandro Zicca