Speciale Finlandia, stop ai treni? “Noi russi non ci arrendiamo”

Helsinki, 25 mar. (askanews) – “I russi non si arrendono”: così una cittadina russa, di passaggio a Helsinki, capitale della Finlandia, commenta lo stop della linea ferroviaria di collegamento tra San Pietroburgo e Helsinki. “Mi dispiace molto – dice dopo essere scesa dal treno arrivando dalla Russia -. Se cancellano Allegro (la linea ferroviaria russo-finlandese e unica rotaia di collegamento tra i due Paesi), mi dispiace molto. In primo luogo è una tratta molto comoda.

In secondo luogo era una tratta che veniva utilizzata per entrare e uscire dalla Russia. Tutti erano abituati ad ‘Allegro’. Ma cercheremo nuove vie – aggiunge con convinzione -. Per ora non hanno sospeso gli autobus dalla Finlandia. I russi troveranno altri modi. I russi non si arrendono”, conclude.