Specie rare e a rischio scoperte nel Parco Virachey in Cambogia

Virachey (Cambogia), 22 gen. (askanews) – Pubblicato il primo studio sulla biodiversità del Parco nazionale di Virachey, il più grande della Cambogia, al confine con il Laos e il Vietnam; è stato condotto dall’organizzazione per la conservazione Fauna and Flora, in collaborazione con le comunità locali, e ha rivelato alcune specie rare e minacciate che vi vivono.

Oltre 150 le telecamere installate in questo angolo di biodiversità di 405.000 ettari nel Nord-Est del Paese. Secondo l’organizzazione sono state registrate in totale 89 specie, tra cui 20 minacciate a livello globale, come il douc dalle zampe rosse, una scimmia che vive nel Sud-Est asiatico, il pangolino di Sunda, il leopardo annebbiato, il dhole, un canide difficile da osservare, e l’orso malese.

Sono state anche scoperte nove specie mai registrate prima in Cambogia, tra cui il grande muntjac dalle corna, a rischio di estinzione, il geco vietnamita dalle dita a foglia e altre lucertole rare.

Queste scoperte “riaffermano l’importanza del parco come baluardo della biodiversità e forniscono argomenti convincenti per concentrare gli sforzi” per preservare la natura selvaggia, ha dichiarato Pablo Sinovas, direttore del programma Cambogia dell’organizzazione Fauna and Flora, che ha messo in guardia dalla distruzione dell’habitat naturale della fauna selvatica per l’agricoltura e la costruzione di infrastrutture; oltre al disboscamento illegale e al bracconaggio denunciati dagli ambientalisti.