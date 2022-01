Poste Italiane IoInvio: spedizione dei pacchi in Italia e all’estero

IoInvio è il servizio online di Poste Italiane per spedire pacchi in Italia e all’estero restando comodamente a casa. Ecco tutte le informazioni necessarie

Sono molte le famiglie che hanno amici e parenti lontani, in altre città italiane o paesi esteri ed hanno la necessità di spedire pacchi di prodotti alimentari e molto altro. Poste Italiane, l’azienda con l’esperienza più vasta in termini di consegne a domicilio, offre come opportunità un servizio pensato proprio per questo tipo di necessità. IoInvio è infatti il servizio online per spedire pacchi in Italia e all’estero restando comodamente a casa.

Scelta della spedizione e consegna del pacco

Per spedire un pacco in modo sicuro, semplice ed economico è necessario scegliere spedizionieri dalla comprovata esperienza nel settore come Poste Italiane, che con il servizio IoInvio accontenta e supporta qualsiasi tipo di utente, anche quello meno abile nell’invio di pacchi online. Molte persone infatti necessitano di indicazioni chiare e facili da seguire e nella home page del servizio, Poste Italiane spiega molto chiaramente tutte le caratteristiche di IoInvio.

Anche la registrazione al servizio è molto semplice: è sufficiente iniziare a compilare i campi necessari per programmare la spedizione e il flusso guiderà automaticamente l’utente prima alla registrazione e poi negli step successivi, dove dovranno essere fornite le informazioni su pacco, mittente e destinatario.

Una volta fatto questo, quali sono gli step successivi? Il mittente dovrà imballare il pacco (sul sito di IoInvio è possibile trovare anche alcuni utili consigli su come farlo al meglio) e prenotare il ritiro direttamente a casa propria da parte di un addetto, che ritirerà il pacco entro le successive 24 ore e provvederà alla spedizione dello stesso. Se il destinatario è assente al momento della consegna, l’operatore effettua un secondo tentativo nel giorno successivo. Se anche in questo caso la consegna non andasse a buon fine, perché il destinatario continua a essere assente, l’operatore lo contatta telefonicamente per concordare un appuntamento. Solo dopo aver consegnato il pacco nelle mani del destinatario, il mittente viene avvisato via e-mail o sms della conclusione dell’operazione.

Tempistiche di spedizione

Quanto tempo sarà necessario, una volta affidato il pacco al corriere, affinché la spedizione venga consegnata nelle mani del destinatario? IoInvio garantisce la consegna sul territorio nazionale in 3 giorni lavorativi (in alcuni casi si riesce addirittura a restare nelle 48 ore).

Se il pacco deve invece essere spedito all’estero, i tempi di spedizione sono leggermente più lunghi, ma comunque rapidi: 3-5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla spedizione. In questo caso, IoInvio offre ovviamente anche la possibilità di acquistare una copertura assicurativa, indispensabile nel caso di spedizioni internazionali.

Spedizione – quanto costa?

IoInvio ha tariffe vantaggiose che partono da 6,90€ (tariffa base per pacchi fino ad 1 kg), che anche con aumento del peso, rimangono comunque in una gamma di prezzo più conveniente. È molto semplice anche il pagamento: può essere fatto online, tramite carta di credito o altri circuiti di pagamento, oppure, per chi non potesse effettuare il pagamento con queste modalità, è possibile usare il contrassegno (dove il pagamento sarà quindi a carico del destinatario).