Boom spedizioni online nel 2021: gli italiani confermano i vantaggi

L'aumento delle spedizioni online è sicuramente legato anche alla comodità di poter usufruire di un servizio direttamente dal proprio domicilio

Prosegue la crescita delle spedizioni online che già caratterizza il panorama italiano da anni: il volume di spedizioni private e dunque di introiti per il settore è in netto aumento, con una grande valorizzazione dei servizi di corrieri espresso.

I servizi di spedizione crescono quindi considerevolmente (+50%) e una crescita ulteriore riguarda il mondo dei corrieri espresso, che guadagna una percentuale positiva del +30%, con percentuali al rialzo costanti dal 2016 a oggi.

Tra le ragioni di questa differenza, che sta segnando un vantaggio sempre più consistente per le spedizioni online e i corrieri espresso soprattutto per quel che riguarda la spedizione pacchi a mezzo di portali su internet, v’è sicuramente la comodità di poter usufruire di un servizio direttamente dal proprio domicilio.

Come spedire correttamente un pacco online

Dato il boom dei corrieri espresso e delle spedizioni gestite online, è facile considerare questi portali come uno strumento oggigiorno essenziale per spedire oggetti verso qualsiasi destinatario (specie considerata l’ormai estrema capillarità di questi servizi e della loro rete di consegne).

Solitamente, il primo step per sfruttare un qualsiasi servizio di consegne consiste nella registrazione presso il sito web del corriere prescelto. Si tratta di un’operazione molto semplice, che permette di ottenere già alcuni vantaggi preliminari, quali la creazione di una rubrica con gli indirizzi dei propri destinatari più frequenti o gestire un’agenda delle proprie spedizioni passate. Si tratta di opzioni di non poco conto, che permettono di accelerare ulteriormente un sistema pensato appositamente per venire incontro a mittente e destinatario, velocizzando la circolazione dei pacchi spediti dall’uno all’altro.

Il secondo passo risiede proprio nell’indicazione degli indirizzi di mittente e destinatario, così da ottenere un preventivo da arricchire con l’eventuale attivazione di servizi accessori. Alcuni corrieri, ad esempio, includono nel prezzo della spedizione anche il ritiro del pacco al domicilio del mittente, che così approfitta di un altro notevole vantaggio. Il preventivo, va da sé, non impone alcun impegno e, una volta accettato, viene ovviamente congelato, sia che si tratti di una spedizione sul territorio nazionale, sia che si tratti di una spedizione oltre confine. Questo rende il sistema dei corrieri espresso online estremamente trasparente, sia nel caso si decida di attivare una spedizione standard, sia nel caso in cui si desideri attivare opzioni accessorie, quali un punto di ritiro particolare per il corriere, giacenza, fermo deposito, o altro.

In merito all’organizzazione, non tutto può esser fatto tramite computer o app: il mittente deve infatti occuparsi direttamente dell’imballaggio del pacco, ma in questa procedura non è abbandonato a se stesso, perché può – nella maggior parte dei casi – contare su delle precise istruzioni fornite dal sito stesso. Queste si rivelano particolarmente preziose per l’imballaggio di oggetti preziosi o unici, carichi di valore per il mittente o il destinatario.

Tornando al portale, questo solitamente offre tutto ciò di cui il mittente ha bisogno, garantendo dunque un servizio di assistenza completo che non si limita a fornire le istruzioni per il corretto imballaggio della spedizione; solitamente, i portali – nella sezione di assistenza al cliente- offrono precise indicazioni sulla fase di registrazione e gestione dell’ordine, nonché sulla lista degli oggetti di cui il corriere non si fa carico, perché troppo delicati o fragili.

Una volta chiarita tutta la procedura, è possibile avviare la spedizione e attendere il corriere comodamente presso il proprio domicilio. Dal momento della presa in carico del pacco, sia mittente che destinatario, con il codice dell’ordine alla mano, possono approfittare di un altro servizio: il tracking online della spedizione. Con questo, si intende che i corrieri offrono un servizio di monitoraggio della spedizione online completo, che permette di localizzare il pacco in qualsiasi momento. È così dunque possibile stimare quando il pacco arriverà a destinazione e, allo stesso tempo, ricevere una notifica diretta al momento dell’arrivo.