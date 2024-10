Spending review: appello Meloni in Cdm, 'ministri risparmiate con taglio costi'**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Sto studiando attentamente i singoli capitoli di spesa. Nelle pieghe dei bilanci ci sono tanti costi che potrebbero essere tagliati, molti i vostri dirigenti non li conoscono e non ve li dicono... Durante il Cdm di oggi Giorgia Meloni si sarebbe raccomandata con i componen...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Sto studiando attentamente i singoli capitoli di spesa. Nelle pieghe dei bilanci ci sono tanti costi che potrebbero essere tagliati, molti i vostri dirigenti non li conoscono e non ve li dicono… Durante il Cdm di oggi Giorgia Meloni si sarebbe raccomandata con i componente della sua squadra di governo di risparmiare, invitando tutti a ridurre le spese nei rispettivi ministeri. Meloni, riferiscono alcuni presenti, si sarebbe rivolta in particolare al neo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con una battuta in dialetto romanesco: Alessa', che te lo dico a fa'… Una frase che in tanti avrebbero interpretato come un invito a 'sforbiciare'.

Prima di Meloni, a lanciare l'appello alla spending review sarebbe stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: vi chiedo di ridurre le spese dove potete. Anche il responsabile di Via XX Settembre avrebbe scherzato: Volete che aumenti le tasse o preferite procedere con tagli di spesa nei singoli ministeri? Meglio se mi dite voi dove intervenire, sarebbe stato il ragionamento di Giorgetti.