Speranza: “È importante creare consapevolezza sui benefici della dieta mediterranea”!

La dieta mediterranea ricca di benefici trova riscontro nelle parole di Speranza che afferma che bisogna approcciarsi in modo consapevole e corretto.

Per stare bene ed essere in forma è importante nutrirsi in modo corretto e, da questo punto di vista, la dieta mediterranea è il regime migliore da seguire per via di tutti i vantaggi e riscontri positivi che sta ottenendo. La sua efficacia trova anche il consenso del Ministro della Salute, Speranza che afferma che bisogna tutelarla. Qui le sue parole per un percorso consapevole ed equilibrato.

Dieta mediterranea: benefici

Un regime come quello mediterraneo è molto facile da seguire e da sostenere anche perché si basa su piatti della tradizione mediterranea. Inoltre, la dieta mediterranea considerata più una filosofia di vita che un vero e proprio regime alimentare, comporta una serie di benefici per la salute dell’organismo.

Un regime o una filosofia alimentare che comporta una serie di vantaggi, oltre a essere anche consigliata e raccomandata da esperti del settore. Una dieta che per il 5 anno consecutivo è stata considerata la migliore anche per le proprietà che comporta alla salute. Infatti, consumare gli alimenti della dieta mediterranea è importante per preservare e migliorare la memoria evitando di ammalarsi di patologie quale il morbo di Alzheimer.

L’olio extravergine di oliva, uno degli alimenti principali del regime mediterraneo, aumenta la memoria a breve termine. Funge da protezione contro lo stress ossidativo in modo da ridurre il rischio di sviluppare malattie o patologie che riguardano i reni. Consumare tutti i giorni frutta, verdura, cereali riducendo il consumo di carne rossa è fondamentale per stare bene e in forma.

Il consumo di olio extravergine di oliva e di frutta secca come noci, nocciole, datteri sia come spuntino di metà mattina che nel pomeriggio, è importante in quanto riduce il rischio delle malattie che interessano l’apparato cardiocircolatorio proteggendo dal pericolo di ictus e infarti. Considerata la migliore al mondo, anche per il basso impatto ambientale, che la contraddistingue da altri regimi ipocalorici.

Dieta mediterranea: cosa ha detto Speranza

I benefici e le proprietà della dieta mediterranea trovano conferma, non soltanto nel miglioramento delle condizioni di salute, ma anche nelle parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza che afferma quanto possa fare bene seguire questo regime alimentare. Infatti, Speranza afferma che: “migliora le condizioni di salute della popolazione. Bisogna lavorare per comunicare i valori della Dieta mediterranea e serve una strategia che promuova questo stile di vita sul piano internazionale, garantendo visibilità e comunicazione”.

Il Ministro Speranza, partecipando all’evento di presentazione, realizzato in collaborazione con Federalimentare, ha ammesso tutte le proprietà e i vantaggi della dieta mediterranea. Un regime come quello mediterraneo è importante, secondo il parere di Speranza, proprio perché è in grado di rispettare i valori etici e ambientali.

Negli ultimi anni, anche in Italia, sono aumentati gli stili alimentari meno salutari portando a un maggiore rischio di obesità e quindi di contrarre patologie gravi e serie. Parlando del futuro dell’alimentazione, ha anche affermato che bisogna puntare a delle politiche nutrizionali che si basino su dei principi riguardo a una dieta che sia il più possibile equilibrata e sostenibile.

Per Speranza è molto importante che il consumatore sia informato in maniera chiara e trasparente e quindi in grado di scegliere evitando i modelli di dieta a semaforo che sono sbagliati e controproducenti. Si sta lavorando, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per creare un osservatorio sulla dieta mediterranea e un presidio in sua difesa in modo da tutelarla maggiormente.

Dieta mediterranea: integratore

Ai benefici e riscontri positivi della dieta mediterranea, annunciati anche da Speranza, Ministro della Salute, si può associare un integratore che ha varie proprietà. Un integratore come Aloe Vera Slim che è di origine italiana, molto efficace e dai risultati certificati e validi, come dimostrano anche gli esperti del settore.

Aloe Vera Slim funziona anche perché si basa su componenti naturali che non solo saziano, aspirando alla perdita di peso e alla lotta ai chili di troppo, ma che eliminano sia le calorie che i grassi in eccesso. Sono elementi che risvegliano il metabolismo e che migliorano la digestione, favorendo anche una buona evacuazione dal momento che agiscono sulla motilità dell’intestino.

E’ l’integratore dimagrante naturale più consigliato e abbinato nelle varie diete. Per questo è anche notificato come sicuro e funzionale anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

In vendita in compresse da assumere dopo i pasti con un bicchiere d’acqua in modo da attaccare nell’immediato i cumuli e depositi di adipe che sono in eccesso.

Un integratore a base naturale che si compone di principi attivi che non causano danni o effetti collaterali all’organismo come l’aloe stessa che migliora la digestione, stimola la funzione epatica e favorisce la motilità dell’intestino e il tè verde che scioglie i grassi in eccesso, aumenta il metabolismo permettendo di raggiungere il peso forma che si desidera.

Aloe Vera Slim non è ordinabile nei negozi o e-commerce, ma solo qui sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo e inviandolo. Si trovano in offerta 4 confezioni al costo di 49,99€ anziché 200. Il pagamento è possibile tramite le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.