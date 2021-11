Speranza: Green Pass in hotel, treni regionali e trasporto locale

Roma, 24 nov. (askanews) – “Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti ed estendiamo l’utilizzo del Green Pass in modo particolare agli alberghi, ed è un modo per aiutare le nostre strutture ricettive, soprattutto ad affrontare i prossimi mesi che saranno mesi importanti, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale”: Lo ha detto il ministro della

Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del

Consiglio dei ministri.

“Inoltre estendiamo questo utilizzo del Green Pass anche agli spogliatoi di tutte le attività sportive, anche quelle chiaramente all’aperto”, ha aggiunto.

“Il Green Pass fino ad oggi durava 12 mesi, come è noto, c’è stato un pronunciamento del nostro Cts che ha indicato in 9 mesi invece la durata idonea, sulla base della capacità di tenuta del vaccino col trascorrere delle settimane e dei mesi”, ha sottolineato Speranza.

(fonte youtube Palazzo Chigi)