Speranza: nel Pnrr 4 miliardi di euro per assistenza domiciliare

Milano, 5 lug. (askanews) – “Oggi più che mai dopo i mesi di pandemia abbiamo bisogno di investire sul nostro servizio sanitario nazionale e di valorizzare il più possibile la parola ‘prossimità’. Io vorrei che la parola prossimità diventasse il più possibile la parola chiave del rilancio del nostro Ssn”. Lo ha detto il ministro della Sanità, Roberto Speranza a margine di una visita all’ospedale ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate (Lecco).

“Nel Pnrr – ha aggiunto – che è una grande opportunità per il nostro Ssn, sono previsti 20 miliardi di investimenti, e ci sono risorse per un fare salto in avanti. Quattro miliardi circa, che rappresentano un enorme investimento, sono destinati proprio al sistema di assistenza domiciliare. Ora dobbiano usarli bene”.