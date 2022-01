Speranza non firma una nuova ordinanza: “Nessuna Regione cambia colore”

L'emergenza coronavirus sembra seguire un andamento in discesa: lo dicono gli esperti, ma lo confermerebbe la decisione del ministro Speranza.

L’emergenza Covid sembra seguire un andamento in calo, come già evidenziato dal generale Figliuolo. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa sapere che per la prima settimana di febbraio nessuna Regione cambierà colore.

Speranza, per la prossima settimana nessun cambio di colore per le Regioni

“Oggi non firmo nessuna ordinanza“, fa sapere il ministro della Salute. “Nessuna Regione cambia colore, non succedeva da tante settimane”. A comunicarlo è Roberto Speranza parlando con i giornalisti alla Camera.

Alla luce delle dichiarazioni di Speranza, restano in zona bianca Basilicata, Molise e Umbria. Resta la zona arancione, invece, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni sono in zona gialla.