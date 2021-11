Speranza: obbligo di vaccino per forze dell’ordine e insegnanti

Roma, 24 nov. (askanews) – “Come sapete l’obbligo in Italia è già vigente per alcune categorie, queste categorie sono il personale sanitario e tutti i lavoratori delle Rsa, anche il personale non sanitario che lavora nelle Rsa ha già un obbligo di vaccinazione. Estendiamo quest’obbligo a ulteriori categorie che sono le seguenti: in primis anche il personale non sanitario, che lavora nel resto del comparto salute, per esempio i nostri presidi ospedalieri; lo estendiamo anche alle forze dell’ordine, ai militari e lo estendiamo anche a tutto il personale scolastico”: lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa per spiegare le nuove misure sul Green Pass approvate in Consiglio dei ministri, sottolineando che l’estensione dell’obbligo riguarderà anche la terza dose.