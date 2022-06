Speranza positivo al Covid, Zangrillo: “Gli faccio gli auguri, ma le mascherine sono inutili”

Alberto Zangrillo su Speranza positivo al Covid-19: "Faccio gli auguri a Speranza ben consapevole che per un uomo giovane e forte non è un problema".

Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele e presidente del Genoa FC, ha commentato la notizia di positività al Covid-19 del ministro della Salute Speranza.

Il prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, Alberto Zangrillo, ha commentato la notizia che vede il ministro della Salute, Roberto Speranza, positivo al Covid-19:

«Faccio gli auguri a Speranza ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l’occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell’inutilità assoluta della mascherina. So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso».