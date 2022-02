Speranza: “Stiamo piegando la curva del contagio e siamo in una fase diversa”

Le parole di Roberto Speranza: “Stiamo piegando la curva del contagio, dobbiamo stare con i piedi per terra tuttavia ora siamo in una fase diversa”

Lui, Roberto Speranza, lo ha detto con molta chiarezza e che lo abbia detto uno notoriamente non proprio ottimista come il ministro della Salute fa ottimismo due volte: “Stiamo piegando la curva del contagio e siamo in una fase diversa”.

Da questo punto di vista il titolare del dicastero chiave nella lotta alla pandemia ha voluto commentare positivamente i dati sulla vaccinazione degli italiani.

Il ministro Speranza: “Stiamo piegando la curva”

Ha detto nello specifico Roberto Speranza: “Noi stiamo piegando la curva del contagio. C’è stata una riduzione dei casi, dobbiamo stare con i piedi per terra ma siamo in una fase diversa”. Sono le parole con cui Speranza rilancia di fatto una nuova fase di lotta al covid.

Ed è una fase che passa dalla constatazione che la campagna vaccinale procede bene (non benissimo) e che sul fronte delle iniziative future il governo ha messo in atto piani specifici per il comparto della Sanità. Ha spiegato ancora il ministro: “Siamo al 91% delle persone che ha ricevuto la prima dose di vaccino”.

In arrivo un programma specifico per la Sanità

E Speranza ha anche parlato recentemente delle risorse su cui potrà contare la Sanità italiana: “Per la prima volta nella storia della programmazione delle risorse europee l’Italia avrà un PON (Programma Operativo Nazionale) esclusivamente dedicato alla Salute.

Non era mai accaduto prima”. E in chiosa: “Investiremo circa 625 milioni per la sanità del mezzogiorno. Li utilizzeremo per recuperare screening oncologici, per rafforzare i dipartimenti di salute mentale, per accrescere e migliorare i consultori e per contrastare la povertà sanitaria.