Speranza: superiamo quarantene per contatto, a casa solo positivi

Milano, 17 mar. (askanews) – “Superiamo le quarantene per contatto, dal 1° aprile resterà in isolamento solo chi è positivo al Covid-19. Dal 1° aprile va a casa da scuola solo chi è positivo, gli altri continuano ad andare regolarmente a scuola”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

“La sospensione dal lavoro per mancata vaccinazione – ha aggiunto Speranza – non avverrà più: le persone sopra i 50 anni non dovranno più avere più il green pass rafforzato, ma basterà il Green pass base.

Riteniamo consono il superamento di questa misura con l’uscita dallo stato di emergenza”.

Il ministro ha poi aggiunto anche che per gli operatori sanitari e delle RSA resterà ancora la sospensione da lavoro in caso di non vaccinazione.