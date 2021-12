Speranza: tra i 52.000 bimbi vaccinati anche i miei due figli

Roma, 20 dic. (askanews) – “Nelle prime due giornate abbiamo raggiunto la quota di oltre 52mila bimbi tra 5-11 anni che hanno fatto la prima dose e dentro questa cifra ci sono anche i miei due figli, Michele ed Emma, poche ore fa hanno avuto la prima dose e voglio ringraziare il nostro Sistema Sanitario Nazionale perché hanno avuto anche un’esperienza molto bella, trovando medici e infermieri come sempre straordinari.

C’era in qualche modo un clima di festa, ecco”: così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Che tempo che fa su Rai3.

“Personalmente, da padre, e non da ministro, ho parlato con il nostro pediatra, e suggerirei con grandissima umiltà a tutte le famiglie di parlare con i pediatri che sono davvero preparati, bravi, hanno studiato per prendersi cura dei nostri figli. Non lasciamo questa materia delicata ai social network e al bar dello sport”, ha aggiunto.

Video integrale al link www.raiplay.it