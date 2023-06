Spesa a domicilio: vantaggi e convenienza

Al giorno d’oggi, con internet è possibile fare di tutto, anche acquisti alimentari. Negli ultimi anni, in particolare, si sono affermati ancora di più i sevizi di spesa a domicilio. In questo modo, i consumatori possono scegliere tra molteplici prodotti (alimentari e non) e riceverli direttamente a casa.

La spesa a domicilio è comoda e veloce

Il primo vantaggio della spesa online, come già detto, è la praticità del servizio. Per ordinare i prodotti desiderati, infatti, basta aprire il sito web di un supermercato che offre questa possibilità oppure utilizzare un’apposita app, come quella che consente di effettuare la spesa a domicilio da Carrefour, e riempire il carrello in pochi click, a qualsiasi ora della giornata, senza recarsi fisicamente nel punto vendita. Questo modo di fare la spesa è particolarmente comodo per chi non ha a disposizione un mezzo di trasporto e vive lontano dai supermercati, per gli anziani, per chi ha problemi motori e di salute, o semplicemente per coloro che non hanno molto tempo a disposizione.

Fare la spesa online permette di risparmiare tempo

Un altro punto a favore di questa soluzione è la possibilità di risparmiare tempo. Fare la spesa nei supermercati significa impiegare tempo per raggiungere il punto vendita e altro tempo per muoversi tra le corsie, fare la fila alla cassa e completare l’acquisto. In più, nel tragitto tra il supermercato e la propria abitazione, si può correre il rischio di rimanere imbottigliati nel traffico. E cosa succede se si dimenticano alcuni prodotti? Di nuovo tutto da capo. Invece, con la spesa online basta ritagliarsi pochi minuti per trovare i prodotti senza uscire di casa e attendere la consegna all’orario stabilito.

Acquistare i prodotti online permette di tenere sotto controllo i prezzi

Fare la spesa sul web permette di controllare i prezzi di ogni prodotto e l’importo totale da pagare al check-out, prima di concludere l’acquisto. Ciò consente di rispettare il budget prefissato ed eventualmente rimuovere dal carrello dei prodotti di cui si può fare a meno.

La spesa online è sostenibile

La spesa online può essere sostenibile dal punto di vista ambientale per diverse ragioni. In primo luogo, i servizi di consegna possono essere organizzati in modo da ottimizzare le tratte e ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, selezionare online i prodotti realmente necessari da acquistare, consente di evitare gli sprechi alimentari, riducendo l’impatto ambientale del cibo non consumato finito nella spazzatura. Ancora, molte applicazioni di spesa a domicilio consentono di scegliere anche tra un’ampia selezione di prodotti biologici, cioè coltivati senza l’utilizzo di pesticidi e prodotti a km 0, provenienti da coltivazioni locali (non disponibili in tutti i supermercati).