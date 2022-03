Spesa militare, Fratoianni: “Aumento irragionevole, corsa al riarmo incomprensibile”

Fratoianni si è schierato contro l'invio di armi all'Ucraina e all'aumento della spesa militare, definita una scelta irragionevole e sciocca.

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni si è espresso su uno dei temi più discussi attualmente dalla politica italiana, ovvero l’aumento della spesa militare al 2% del PIL come previsto dagli accordi con la Nato: l’esponente di opposizione ha parlato della corsa al riarmo come di una “gigantesca sciocchezza” e ha attaccato chi fa un uso strumentale della guerra in Ucraina.

Fratoianni sulla spesa militare

Intervistato da Fanpage.it, ha definito irragionevole la scelta di aumentare le spese militari, già molto alte a suo dire nel nostro paese (“oltre 65 milioni di euro al giorno“) che invece necessita di investimenti in sanità, in cultura e nella scuola. Quanto all’impegno con la Nato, Fratoianni ha parlato di una richiesta vecchia fatta dall’Alleanza a cui bisogna rispondere “che è semplicemente senza ragionevolezza” ricordando gli effetti che l’Europa e l’Italia hanno subito dopo due anni di pandemia di Covid.

L’idea che si possa anche soltanto immaginare in questo momento di continuare in quella direzione, ha continuato, è una gigantesca sciocchezza: “Qualcuno pensa che il mondo che abbiamo davanti e che cerchiamo di costruire sia un mondo nel quale lo strumento militare debba essere centrale, per me è l’opposto“. La decisione del governo di accogliere l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia in Senato sull’aumento della spesa militare, ha aggiunto, è per lui una pessima scelta.

Così l’ha definita: “Un favore alla lobby industriale bellica e un colpo serio alle ragioni della pace e alla credibilità di chi in maggioranza pensa che le priorità in Italia siano altre“.

Fratoianni sull’invio di armi all’Ucraina

Per quanto riguarda più specificatamente l’Ucraina, Fratoianni si è schierato contro l’invio di armi. Di fronte ad una escalation e ad una guerra, ha sottolineato, ci sono solo due strade che possono essere percorse per arrivare a una soluzione: quella militare, che prevede la sconfitta dell’avversario/aggressore, oppure quella diplomatica.

“Dietro all’invio delle armi l’Europa ha nascosto la sua inconsistenza diplomatica, non ha avanzato una proposta per arrivare alla pace e ha usato solo il linguaggio militare“, ha concluso