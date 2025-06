Spettacolare concerto dei Black Eyed Peas al Castello di Chambord

Castello di Chambord (Francia), 23 giu. (askanews) – Spettacolo da tutto esaurito per l’avvio del tour estivo in Francia dei Black Eyed Peas. La band americana con 35 milioni di album venduti nel mondo ha scelto come prima tappa il Castello di Chambord (Loir-et-Cher) per uno show di energia, suoni e colori; un evento parte del festival Chambord Live.

Oltre 30.000 i fan che si sono presentati con ventagli e cappellini di paglia sfidando il caldo per vedere dal vivo il gruppo che dalla fine degli anni ’90 a oggi ha accompagnato generazioni con grandi successi internazionali.

“Le nostre canzoni dovrebbero essere come un ‘cerotto’ per le persone. È a questo che dovrebbe servire la musica. Dopo gli eventi dell’11 settembre, abbiamo creato ‘Let’s Get It Started’ e ‘Where Is the Love?’; dopo la crisi del 2008, abbiamo scritto ‘I Gotta Feeling’, e dopo il Covid, ‘Mamacita’ e ‘Girl Like Me’, scriviamo canzoni per guarire, per celebrare l’amore. Ed è così che ci connettiamo con il pubblico”, ha detto il frontman del gruppo Will.i.am.

È stato proprio con ‘I Gotta Feeling’ che il concerto si è chiuso verso le 23:30, con tanto di spettacolo pirotecnico.