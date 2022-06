Spettacolare volo con gli sci di Matthias Giraud dal Monte Bianco

Milano, 16 giu. (askanews) – Un volo mozzafiato che solo uno dei più intrepidi e spericolati base jumper poteva riuscire a fare.

Matthias Giraud ha raggiunto i 4.810 mt della vetta, poi si è lanciato con gli sci sulla parete Nord. Nel volo partito dal seracco delle Roches Rouges, ha aperto la vela, fino ad atterrare sul Grand Plateau. Noto a tutti come il “Super Frenchie” lo sciatore e base jumper 25enne ha messo a segno un nuovo record del mondo per il salto in ski base jump dalla quota più alta di sempre.