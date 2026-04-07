Spettacolari foto della Terra scattate dall'equipaggio di Artemis II

Roma, 7 apr. (askanews) – Nuove immagini spettacolari dallo Spazio. Dopo la celebre foto “Earthrise” scattata da un astronauta dell’Apollo 8 nel 1968, la Nasa ha condiviso nuovi scatti dell’equipaggio di Artemis II che resteranno nella storia.”Dall’orbita lunare, la Luna eclissa il Sole, rivelando una visione a cui pochi nella storia umana hanno mai assistito”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine condivisa sui social.”L’umanità, vista dall’altra parte”, dice la Nasa, commentando l’altro scatto.

“La prima foto dal lato nascosto della Luna, catturato da Orion mentre la Terra si immerge oltre l’orizzonte lunare”.Artemis II, dopo aver completato il fly-by lunare ha iniziato la traiettoria di ritorno verso la Terra: lo splash down nel Pacifico è previsto per le prime ore di sabato 11 aprile, ora italiana.I quattro astronauti sulla navetta Orion hanno viaggiato a oltre 400mila km dalla Terra, superando il primato della massima distanza detenuto dalla missione dell’Apollo 13.