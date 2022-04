Spettacolo a Roma, “Animali fantastici 3” su Castel Sant’Angelo

Roma, 11 apr. (askanews) – Spettacolo di luci, immagini e musiche nella notte di Roma con le magiche creature di “Animali Fantastici” proiettate sulla facciata di Castel Sant’Angelo.

L’evento speciale è stato organizzato per celebrare l’uscita nelle sale, il 13 aprile, di “Animali Fantastici – I Segreti di Silente”, la nuova avventura del Wizarding World creato da J.K. Rowling, il terzo film della saga, subito dopo la premiere italiana all’Auditorium Conciliazione.

Nel nuovo film diretto da David Yates il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.