Spettacolo Italvolley all'Arena di Verona, azzurre battono Romania

Roma, 16 ago. (askanews) – Non accadeva da 35 anni che un evento sportivo fosse ospitato all’Arena di Verona. È successo ieri sera, con il match di apertura dell’Eurovolley femminile 2023, con il sestetto azzurro che ha strapazzato la Romania tre set a zero in un’ora e mezza, in una cornice davvero unica e suggestiva. Le italiane, padrone di casa e sostenute da 9mila tifosi, hanno superato le avversarie con il punteggio di 25-19, 25-19 e 25-15. Ora le azzurre si sposteranno a Monza per proseguire il loro cammino nella fase a gironi.

Il capitano Miriam Sylla commenta così il tifo azzurro: “Il tifo è sempre bello, che sia contro o a favore, è sempre emozionante. Sentire l’Inno cantato da tante persone è stato davvero emozionante. Il pubblico è stata anche una spinta in più. Abbiamo provato a far divertire tutti quanti”.

Paola Egonu, a disposizione del ct, non ha però giocato se non un cambio palla nel primo set. Il coach Davide Mazzanti spiega il motivo: “Abbiamo parlato, le ho chiesto disponibilità su questo e poi nel percorso piano piano scopriremo come mettere in campo tutte le nostre carte”.