L’edizione della Serie A si è conclusa, ma la sfida salvezza non è ancora finita: Spezia e Verona giocheranno per evitare la retrocessione.

Spezia e Verona a pari punti: chi va in Serie B?

La 38esima ed ultima giornata dell’edizione 2022/2023 della Serie A si è conclusa, ma non tutti i verdetti sono ancora stati decisi. Infatti, se è vero che il titolo è stato assegnato al Napoli ormai da alcune settimane, diverso è il discorso salvezza.

Cremonese e Sampdoria sapevano di essere già retrocesse da alcuni turni di campionato, ma Spezia e Hellas Verona si giocavano tutto in questa ultima giornata. Entrambe, però, hanno perso – rispettivamente contro Roma e Milan – e la loro posizione in classifica è rimasta invariata: 31 punti a testa e terzultimo posto condiviso.

Lo spareggio Spezia-Verona: quando e dove si gioca?

In base al nuovo regolamento non si fa più ricorso al bilancio degli scontri diretti per determinare la squadra che retrocede – come succede invece per il posizionamento in “zona europa” per le Coppe.

Per questo motivo Spezia e Verona si contenderanno in uno spareggio l’ultimo posto in Serie A domenica 11 giungo alle 20:45, il giorno seguente all’attesissima finale di Champions League tra Inter e City.

La sede del match, che sarà in campo neutro, non è ancora stata definita.