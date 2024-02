Speziale: "Buone le condizioni di salute del ministro Crosetto"

Milano, 16 feb. (askanews) - "Le condizioni di salute del Ministro Guido Crosetto sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero del Ministro Crosetto per una lieve pericardite ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso, in ques...

Milano, 16 feb. (askanews) – “Le condizioni di salute del Ministro Guido Crosetto sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero del Ministro Crosetto per una lieve pericardite ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso, in questi tre giorni, di continuare a lavorare”, con queste parole il prof. Giuseppe Speziale, Responsabile Cardiochirurgia Centro Cuore dell’Ospedale San Carlo di Nancy, annuncia le dimissioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ricoverato da martedì scorso presso il Centro Cuore dell’Ospedale romano di GVM Care & Research per una lieve pericardite.

Il Centro Cuore dell’Ospedale San Carlo di Nancy è punto di riferimento per il trattamento delle patologie cardiache, valvolari e coronariche, che vanno dall’insufficienza mitralica, allo scompenso cardiaco, agli aneurismi e alle problematiche maggiori di natura coronarica e vascolare, senza dimenticare gli interventi di bypass. Grazie a un team multidisciplinare, volumi di intervento elevati e un approccio mininvasivo e transcatetere, il Centro Cuore ha sviluppato protocolli di intervento che consentono estrema precisione nella diagnosi ed elevati standard di cura, riducendo il rischio di complicanze e ottimizzando gli esiti clinici.

“Desidero ringraziare il dott. Stefano Tonioni, Responsabile dell’Unità di Emodinamica, e il dott. Giuseppe Campolongo, Responsabile del Reparto di Cardiochirurgia di questo Ospedale, che, insieme a tutto il team multidisciplinare del Centro Cuore, hanno seguito il Ministro”, conclude il professor Speziale.