Spiaggia di Palinuro, bimbo di 5 anni rimane incastrato nella sedia a sdraio e si amputa un dito

Bimbo di 5 anni rimane incastrato nella sdraio e si amputa un dito: quando i genitori lo hanno soccorso hanno visto che gli mancava una falangetta

Dramma in spiaggia a Palinuro, dove un bimbo di 5 anni rimane incastrato nella sedia a sdraio e si amputa la falangetta di un dito. Una giornata di mare che si è trasformata in una giornata di orrore su una delle spiagge più belle della ridente località balneare cilentana in provincia di Salerno.

Un incubo che nessuno dei due genitori della piccola vittima avrebbe mai potuto presagire o prevenire, un incastro meccanico e pochi attimi fatali su mani piccole e ancora fragili. Protagonista di quanto riportato dai media locali una famiglia locale che si trovava in spiaggia a Centole, sulla rinomata Spiaggia delle Saline, durante il week end appena trascorso.

Bimbo si amputa un dito in spiaggia, è accaduto tutto in pochi attimi

E vittima sventurata di quell’incidente un bambino di soli 5 anni che però non è incappato nelle insidie del mare e delle correnti, ma ha perso un dito rimasto incastrato in una sdraio. È il Giornale del Cilento che riporta la notizia poi rilanciata fra le news nazionali. Secondo la ricostruzione di quegli attimi concitati pare che il bambino, che era in spiaggia con i genitori, ad un certo punto abbia tentato di sedersi su una sdraio.

Issandosi, il piccolo è rimasto però incastrato con una mano nel meccanismo della sedia ed ha iniziato ad urlare.

A Palinuro un bimbo si amputa un dito in spiaggia, il soccorso dei genitori

I genitori sono accorsi immediatamente ed hanno liberato il piccolo, ma dopo averlo sottratto alla stretta del meccanismo di incastro delle stecche che compongono la sedia si sono accorti che al piccolo mancava una falangetta. A quel punto e con encomiabile prontezza di spirito i due adulti hanno fasciato la mano del piccolo con un fazzoletto e hanno raggiunto la loro auto già con tutte le informazioni girate via telefono ai sanitari del 118 che si sono fatti trovare pronti nel reparto di emergenza dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Bimbo si amputa un dito in spiaggia, la corsa in ospedale e le cure

Il bambino vittima dell’ennesimo incidente balneare sulle spiagge cilentane è stato immediatamente soccorso ma non ci sono informazioni su eventuali operazioni di recupero della falangetta o di azioni sanitarie per tentativi di ripristino. La brutta esperienza ha lasciato il piccolo traumatizzato e sofferente, ma l’azione combinata e tempestiva dei suoi genitori e dei sanitari ha evitato conseguenze peggiori a livello emorragico ed infettivo.