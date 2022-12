Spid verso la pensione: si punta tutto sulla carta d'identità elettronica

Il governo punta sulla carta d’identità elettronica e lavora sui limiti di rilascio per facilitarne la diffusione.

A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti: «Lavoriamo per un’unica identità digitale, possibile migrazione a Cie».

Sarà gestita dallo Stato

Butti spiega la volontà di convogliare le identità digitali dello Spid e della Cie in un’unica soluzione, gestita direttamente dallo Stato, come «quella che gli italiani portano nel loro portafogli dal 1931». E continua in una lettera al Corriere della Sera: «Stiamo lavorando, sulla base di questa idea, sondando le necessità di tutti gli stakeholder coinvolti.

I primi esiti dei nostri sondaggi sono incoraggianti e li puntualizzeremo nei prossimi mesi con estrema trasparenza».

Per più sicurezza e meno costi

L’idea è quella di assicurare il rilascio delle Cie da remoto, a costo zero e in 24 ore, per garantirne l’utilizzo attraverso soluzioni semplici almeno quanto lo Spid. L’obiettivo, invece, è «semplificare la vita in digitale dei nostri cittadini, per aumentare la sicurezza (poiché più credenziali e strumenti di accesso significano più rischi), per rendere più accessibili i servizi digitali e, infine, per risparmiare (dato che lo Spid ha un costo per lo Stato)» spiega ancora Butti.