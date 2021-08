‘Spider-Man: No Way Home’, il primo trailer italiano

Milano, 24 ago. (askanews) – Peter Parker sta per tornare. Primo trailer italiano per “Spider-Man: No Way Home”, terzo capitolo della saga cinematografica dell’Uomo ragno con protagonista Tom Holland.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, tutti sanno che dietro la maschera si nasconde Peter Parker. Quando il supereroe chiede aiuto a Doctor Strange, ancora una volta interpretato da Benedict Cumberbatch per rimediare, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa.

Nel cast torna anche Marisa Tomei, la regia è di Jon Watts. L’uscita prevista per Natale.