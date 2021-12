‘Spider-Man: No Way home’, Tom Holland a Roma versione ologramma

Roma, 13 dic. (askanews) – Dal 15 dicembre arriva al cinema “Spider-Man: No Way home”, in cui per la prima volta nella storia cinematografica dell’Uomo Ragno ne viene rivelata l’identità ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo.

A pochi giorni dall’uscita del film diretto da Jon Watts è stato organizzato un evento negli studi di Cinecittà a Roma condotto da Alessandro Cattelan con il protagonista Spider-Man/Tom Holland che si è collegato in versione ologramma e ha risposto alle curiosità dei giornalisti.

“Io sono cresciuto guardando i film di Spider-Man quando ero bambino, è sempre stato il mio personaggio preferito” ha raccontato l’attore, spiegando che per lui è stato un onore interpretarlo poi al cinema dal 2017 a oggi.