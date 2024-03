Spiegare la finanza con un linguaggio popolare

Roma, 7 mar. (askanews) - Un recente report di Banca d'Italia spiega che solo tre giovani su dieci comprendono i concetti economici più importanti. L'alfabetizzazione finanziaria in Italia dunque resta un tema delicato. Per questo due giovani imprenditori, Alessandro Del Saggio e Stefano Picchio, c...

Roma, 7 mar. (askanews) – Un recente report di Banca d’Italia spiega che solo tre giovani su dieci comprendono i concetti economici più importanti. L’alfabetizzazione finanziaria in Italia dunque resta un tema delicato. Per questo due giovani imprenditori, Alessandro Del Saggio e Stefano Picchio, co founder di InvestHero, hanno deciso di spendere il proprio know-how per aiutare chi fosse interessato a conoscere meglio la materia: “Tutto nasce -spiega Stefano Picchio- da una nostra esperienza personale e dal forte desiderio di voler aiutare molti nostri coetanei, ma non solo, nella comprensione delle logiche che stanno alla base dell’economia quotidiana, per fare scelte migliori per la propria vita . Da qui, l’idea di realizzare i primi podcast nei quali, con un linguaggio semplice e comprensibile, abbiamo iniziato a diffondere suggerimenti e concetti chiave.

Dai primi podcast, che hanno ottenuto ottime risposte da parte degli utenti, abbiamo poi deciso di dar vita ad una vera e propria community che, nel tempo, è cresciuta sempre di più: “La nostra struttura -afferma Alessandro Del Saggio- è ormai consolidata e si sviluppa in particolare in tutti i vari canali social. Facebook è il luogo dove si discute in linea generale su come investire i propri risparmi, e conoscere nuovi appassionati dell’argomento, mentre youtube, instagram e tik tok li utilizziamo per uno scopo più divulgativo. L’interesse è cresciuto nel corso degli anni e siamo apprezzati per aver fatto capire che la finanza non è solo per i figli dei banchieri o per i laureati in Economia ma anche per chi non veste in giacca e cravatta e magari, all’inizio, ha solo pochi rudimenti. Il nostro obiettivo è di dare gli strumenti giusti su come aumentare i propri risparmi, su come funzionano i mutui a tasso fisso e variabile, più in generale, su come investire, eliminando il bias che gli investimenti, la finanza e la gestione del denaro siano cose complicatissime e solo per addetti ai lavori”.

Il modo di esprimersi e la giovane età è la base del successo di InvestHero: “Offriamo alla community -dice Picchio- la possibilità di seguire molti contenuti gratuiti. Chi volesse poi approfondire lo può fare acquistando le parti successive che sviscerano a materia. Ma il riscontro avuto online ci ha, in qualche modo, convinti a organizzare anche degli incontri offline. Diverse le sedi scelte ma, in tutte le occasioni, siamo riusciti a convogliare quasi 200 persone. Un numero che ci conforta e ci fa capire che siamo sulla strada giusta e che in fondo, è un argomento che ai giovani interessa, ci sono solo poche iniziative sul territorio. Il contatto dal vivo poi è decisamente arricchente perché guardarsi negli occhi e conoscersi ha una valenza doppia e migliora, diciamo così, l’approccio. InvestHero oggi conta oltre 50.000 follower tra le varie piattaforme social, oltre 100.000 ascolti a Investhero Podcast, oltre 500.000 visualizzazioni sul canale Youtube, un fatturato in crescita del 50% anno su anno e due nuove società nate dalla condivisione di esperienze e competenze all’interno della community”.

Anche la comunicazione ha dunque un aspetto variegato: “Siamo per gli investimenti multi-asset -conclude Del Saggio- e, in linea con la nostra filosofia, abbiamo deciso di fare altrettanto per interagire con la community. Ed è proprio sui canali social che abbiamo dato vita a un vero e proprio club di investitori multi-asset. Un luogo di incontro per investitori più esperti che desiderano confrontarsi e fare affari insieme. Ma la filosofia resta quella, rendere popolare la finanza e le sue dinamiche. Un concetto che abbiamo intenzione di coltivare e di ampliare.