Spinalbese beccato con Carolina Stramare: le parole di Ginevra Lamborghini

A poche settimane dalla fine della sua esperienza al GF Vip, Antonino Spinalbese è stato avvistato in compagnia dell’ex Miss Carolina Stramare. Nel frattempo, sui social, Ginevra Lamborghini avrebbe affermato di non avere bisogno di un uomo.

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è stato avvistato in atteggiamenti intimi in compagnia dell’ex Miss Carolina Stramare e in tanti sono curiosi di sapere se i due stiano formando una nuova coppia. Al GF Vip Antonino aveva stretto un legame speciale con l’ereditiera Ginevra Lamborghini, e i fan del programma hanno sperato che i due intraprendessero una liaison fuori dal reality show. Ora che Antonino è stato avvistato in compagnia della Stramare e con lei non si sarebbe più fatto vivo, Ginevra Lamborghini avrebbe dichiarato via social di non avere bisogno di un uomo.

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere cosa accadrà tra i due in futuro e se la questione avrà ulteriori sviluppi.

L’ex fidanzato di Belen dopo la rottura dalla famosa showgirl argentina ha più volte manifestato il desiderio di occuparsi unicamente di sua figlia, Luna Marì, e ha più volte specificato di non essere pronto a una nuova storia d’amore. Al fianco di Carolina Stramare troverà di nuovo la felicità?