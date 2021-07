Leonardo Spinazzola si è infortunato contro il Belgio ed è stato operato in Finlandia: la Roma pronta al risarcimento della FIFA.

Leonardo Spinazzola è stato operato in Finlandia dopo la rottura del tendine d’Achille subito durante la gara contro il Belgio. I compagni di squadra, che giocano con l’Italia ad EURO 2020, hanno fatto un grande in bocca al lupo al compagno.

Spinazzola infortunato e operato al tendine d’Achille, la novità

L’intervento al calciatore della Roma è stato eseguito dal chirurgo Lasse Lempainen, allievo di Sakari Orava. I tempi di recupero sono lunghi e si parla di 5-6 mesi per vedere nuovamente Spinazzola in campo.

Spinazzola infortunato, la situazione della Roma

La società giallorossa è già al lavoro per sostituire il calciatore nel minor tempo possibile. La Roma potrebbe ricevere un risarcimento dalla FIFA: la notizia è stata riportata da Il Messaggero. Il club capitolino, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, dovrebbe ricevere circa 6 milioni di euro come indennizzo per l’infortunio capitato a Spinazzola in Nazionale.

Spinazzola infortunato, indennizzo alla Roma

Il regolamento prevede una norma che, secondo Il Messaggero, dovrebbe portare nelle casse societarie diversi milioni di euro sotto forma di “risarcimento”. José Mourinho avrebbe voluto Spinazzola in campo, ma l’indennizzo potrebbe essere investito, oppure aggiunto, per un colpo in sede di calciomercato.

Spinazzola infortunato, la prossima sfida dell’Italia

Il terzino della Roma e della Nazionale, tra i migliori di tutto l’Europeo, durante il secondo tempo dell’incontro tra Belgio e Italia è uscito per uno scatto.

Spinazzola ha chiesto subito di essere sostituito e si è accasciato a terra dolorante. La diagnosi ha infatti evidenziato “segni clinici di lesione al tendine d’Achille sinistro”. Leonardo Spinazzola sarà costretto ad uno stop molto lungo: in casi come questo potrebbero passare anche 6 mesi prima di tornare a giocare. L’intervento è ormai fatto, adesso è tempo di riposo e poi della riabilitazione.

L’attesa è finita. Sarà Felix Brych, l’arbitro tedesco, a dirigere l’affascinante semifinale tra Italia e Spagna che si svolgerà a Wembley, in quel di Londra, martedì 6 luglio 2021 a partire dalle ore 21. Il direttore di gara arbitrerà insieme ai suoi connazionali Borsch e Lupp, al Var sempre il tedesco Marco Fritz, come quarto uomo designato invece Karasev. La vincente sfiderà in finale ad EURO 2020 una tra Danimarca e Inghilterra: questa gara si giocherà mercoledì 7 luglio alle ore 21.