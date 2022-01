Spinge una donna sui binari della metro: il treno frena appena in tempo

Pomeriggio di follia alla stazione di Rogier, con un uomo che spinge una donna sui binari della metro e che viene individuato e fermato dalla polizia

Follia a Bruxelles dove all’improvviso un uomo spinge una donna sui binari della metro, con il treno che frena appena in tempo ed evita una tragedia. Nell’affollatissima stazione Rogier il gesto criminale ed omicida di di un uomo viene vanificato dai riflessi miracolosi del conducente del convoglio che arresta il treno ad un metro dalla donna.

Orrore alla stazione di Rogier: sconosciuto ripreso in video spinge una donna sui binari della metro

I media locali spiegano che è accaduto tutto in pochi attimi nel tardo pomeriggio di venerdì 14 gennaio scorso, come documentato anche da un video delle telecamere di sorveglianza della stazione. Un uomo parte da dietro, si avvicina ad una donna in attesa sulla banchina e le dà una vigorosa spinta a braccio teso, gettandola davanti al treno in arrivo.

La nota della Stib sull’uomo che spinge una donna sui binari della metro e sul macchinista “eroe”

Un portavoce dell’azienda di trasporti pubblici della città, la Stib, ha spiegato che la donna è stata subito soccorsa dai passeggeri. Al Brussels Times Guy Sablon lo stesso portavoce ha spiegato che “l’autista ha reagito molto bene, ma è molto provato, così come la vittima”.

Fermato dalla polizia dopo che spinge una donna sui binari della metro: interrogato l’autore del folle gesto

L’operatore della metropolitana ha visto la donna sui binari ed ha tempestivamente tirato il freno di emergenza.

I media spiegano che nelle ore successive al mancato omicidio il presunto autore del gesto sarebbe stato rintracciato, fermato ed interrogato dalla polizia. Sul movente del gesto e sui rapporti eventuali fra vittima ed offender è ancora buio fitto.