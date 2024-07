Spininvest: annuncia nuovo cda dopo addio Spinelli

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Spininvest srl annuncia il rinnovo del suo consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci ha rispettivamente nominato David Ermini come nuovo presidente, Vittorio Gattone e Nicola Scodnik come Consiglieri. Le nomine fanno seguito alle dimissioni di Aldo e Rober...

Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Spininvest srl annuncia il rinnovo del suo consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci ha rispettivamente nominato David Ermini come nuovo presidente, Vittorio Gattone e Nicola Scodnik come Consiglieri. Le nomine fanno seguito alle dimissioni di Aldo e Roberto Spinelli dell’8 maggio scorso. "Sono onorato di assumere questo ruolo – dichiara l'avvocato David Ermini, neo presidente di Spininvest – è un gruppo in salute dalle grandi potenzialità di sviluppo. Sono fiducioso che, lavorando insieme ai membri del nuovo consiglio e ai manager del gruppo, potremo raggiungere nuovi traguardi e costruire un futuro prospero per tutti i nostri stakeholder esterni e interni".