Il pensionato Cristoforo Teobaldelli è morto dopo essere caduto in un piccolo ruscello vicino ad un campo: è stato investito dal suo trattore

L’86enne Cristoforo Teobaldelli è morto in circostanze tragiche in un terreno agricolo di Casaccia, vicino ad Arezzo. L’uomo è stato probabilmente investito dal suo stesso trattore che lo ha spinto nel letto di un piccolo ruscello lì vicino.

Spinto dal trattore cade nel ruscello e muore: l’incidente

La moglie di Cristoforo Teobaldelli si era preoccupata perché era ormai l’ora di pranzo e suo marito non tornava a casa. L’uomo era uscito con il suo trattore per recarsi al campo agricolo di Casaccia, quando ad un tratto è rimasto coinvolto in un incidente. L’86enne, secondo le prime ricostruzioni che sono state fatte, sarebbe sceso dal trattore che però ha proseguito la sua corsa andandogli incontro. Il mezzo pesante avrebbe poi travolto Teobaldelli che è caduto nel letto di un ruscello che scorre vicino al campo, sbattendo la testa contro i sassi del fiumiciattolo.

Spinto dal trattore cade nel ruscello e muore: il decesso

La moglie di Cristoforo, intorno alle ore 13, ha allertato i suoi nipoti che, sapendo dove si sarebbe dovuto trovare il nonno, sono andati a cercarlo. I ragazzi lo hanno trovato riverso nel ruscello già morto. Il trattore era fermo e ancora acceso qualche metro più avanti, fermato nella sua corsa da un albero.